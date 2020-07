5 Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten evakuiert werden, zwei der drei Wohnungen im Gebäude sind nicht mehr bewohnbar. Foto: SDMG// Boehmler

Vermutlich ein vergessener Topf Öl auf dem Herd war der Auslöser für den Brand eines Mehrfamilienhauses in Filderstadt am frühen Samstagmorgen. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Filderstadt - Zu einem Küchenbrand ist es am frühen Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Schöttlingstraße gekommen. In einem Dreifamilienhaus stand beim Eintreffen der Rettungskräfte die Küche im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, ein 18-Jähriger aus der Brandwohnung konnte unverletzt von der Feuerwehr aus seiner Wohnung befreit werden. Er wurde dennoch vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen vergaß der 18-Jährige einen Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd, welches sich dann entzündete. Der entstandene Schaden am Gebäude sowie am Inventar beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca.

100.000 Euro. Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften und die Polizei mit drei Streifenbesatzungen vor Ort. Da zwei der drei Wohnungen im Gebäude nicht mehr bewohnbar sind, wurden die Bewohner anderweitig untergebracht. Wenige Stunden später musste die Feuerwehr wegen Nachlöscharbeiten erneut ausrücken: Unter dem Dach der Isolierung waren weitere Glutnester entdeckt worden.