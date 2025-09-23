Feuerwehreinsatz in Filderstadt: Chlorgas ausgetreten – Hallenbad am Dienstag geschlossen

1 Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Eine Zeugin bemerkt am Montagabend Chlorgas-Geruch in einem Hallenbad in Plattenhardt. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus und findet die Ursache. Was bekannt ist.











Link kopiert

Im Hallenbad der Höhensporthalle im Weilerhau in Filderstadt-Plattenhardt ist am Montagabend Chlorgas ausgetreten. Eine Zeugin alarmierte die Rettungskräfte, die mit einem Großaufgebot ausrückten und die Ursache schnell finden und beseitigen konnten. Das Hallenbad bleibt allerdings am Dienstag geschlossen.

Wie ein Polizeisprecher berichtet, hatte die Zeugin, die kurz zuvor noch einen Kurs im Hallenbad geleitet hatte, gegen 23 Uhr den Geruch von Chlorgas bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kursteilnehmer bereits nicht mehr im Gebäude. Die Feuerwehr rückte mit rund 50 Einsatzkräften an, überprüfte die Anlage und führte mehrfach Messungen durch.

Schließlich entdeckten die Einsatzkräfte einen undichten Schlauch, durch den das Chlorgas entweichen konnte. Die Feuerwehrleute behoben den Schaden, verletzt wurde niemand. Laut dem Polizeisprecher muss das Hallenbad am Dienstag geschlossen bleiben.