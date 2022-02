1 Die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt entfernte die lockeren Bleche. Foto: SDMG/Boehmler

Wegen der Sturmböen drohten die Bleche von der Fassade an einer Schule in Filderstadt (Kreis Esslingen) herabzufallen. Die Freiwillige Feuerwehr montierte die betroffenen Teile ab.















Filderstadt - Weil sich Bleche von einer Fassade an einer Schule in der Le-Souterrainer-Straße gelöst hatten, war die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt am Donnerstagmittag im Einsatz. Gegen 13 Uhr meldeten Passanten, dass sich Bleche an der Fassade lösen würden. Die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt rückte daraufhin unter anderem mit einer Drehleiter aus und entfernte die entsprechenden Bleche. Wegen der starken Sturmböen drohten diese vom Gebäude herabzufallen.