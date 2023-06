Feuerwehreinsatz in Filderstadt-Bernhausen

4 Das Auto geriet am Freitagabend in Brand. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Ein Hybridauto fängt am Freitagabend in Filderstadt-Bernhausen Feuer. Bevor das Fahrzeug in Vollbrand steht, kann sich der Fahrer retten. Die Einzelheiten.















Ein Hybridfahrzeug der Marke Range Rover ist am späten Freitagabend in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) aus bislang unbekannten Ursache in Brand geraten und total ausgebrannt.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer gegen 23.35 Uhr während der Fahrt auf der Echterdinger Straße (L1208a) bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum des Autos quoll. Nachdem er angehalten hatte und ausgestiegen war, schlugen sofort Flammen empor. Bis die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Filderstadt konnten den Brand schnell löschen. Es entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehreren zehntausend Euro. Das ausgebrannte Fahrzeugwrack wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache dauern an.