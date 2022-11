5 Zwei Personen starben bei einem Wohnungsbrand in Esslingen-Zollberg. Foto: SDMG/Kohls

In Esslingen-Zollberg sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen bei einem Wohnungsbrand gestorben. Die Polizei ermittelt.















Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stuifenstraße in Esslingen-Zollberg sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei wurde gegen 6.15 Uhr eine leblose Person in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses entdeckt. Eine weitere Person verstarb später, nachdem die Rettungskräfte versuchten, diese vergeblich zu reanimieren. Weitere Details seien noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei gelöscht. Die Kriminaltechniker sind vor Ort und voraussichtlich wird es zur Klärung der genauen Todesursache eine Obduktion geben.