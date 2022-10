1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Unbekannte haben am Donnerstagvormittag in einer Schultoilette in Esslingen Papier angezündet. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen aus.















Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften zu einem Brand in einer Toilette einer Schule in der Breitenstraße in Esslingen ausgerückt.

Starker Rauch aus der Schultoilette

Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Schüler Rauch, der aus der Jungentoilette im zweiten Obergeschoss kam und verständigte seine Lehrerin. Die Schule wurde im Anschluss geräumt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde offenbar in einer der Kabinen und einem Waschbecken mutwillig Papier in Brand gesetzt.

Feuerwehr kann Brand rasch löschen

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Esslingen dauern an.