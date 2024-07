Feuerwehreinsatz in Esslingen: Seniorin raucht in Zimmer von Altenheim – Verpuffung

1 Eine Seniorin rauchte am Mittwoch in einem Altenheim in ihrem Zimmer – es kam zu einer Verpuffung. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Eine Bewohnerin eines Esslinger Seniorenheims raucht in ihrem Zimmer. Die Frau ist auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Es kommt zu einer Verpuffung.











Eine Seniorin ist bei einer Verpuffung in einem Seniorenheim in der Plochinger Straße in Esslingen verletzt worden. Die auf ein Sauerstoffgerät angewiesene Frau rauchte nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 8.15 Uhr in ihrem Zimmer. Plötzlich sei es zu einer Verpuffung gekommen – nach ersten Ermittlungen ausgelöst von der Zigarette in Verbindung mit dem Sauerstoff des Geräts, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein Rettungsdienst brachte die Seniorin in eine Klinik. Der Sprecher machte keine Angaben über den Grad der Verletzungen der Frau. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims blieben den Angaben nach unverletzt.