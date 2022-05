3 Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Foto: SDMG/Kohls

Rauch aus dem Keller eines Gebäudekomplexes hat am Sonntagmorgen, gegen 8.45 Uhr, für Aufregung in der Milchstraße in Esslingen gesorgt. Aus noch unbekannter Ursache war es nach Angaben der Polizei in einer Dehnfuge zwischen zwei Gebäuden zu einem Schwelbrand gekommen.

Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Ein Rettungswagen war vorsorglich angerückt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.