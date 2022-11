1 Feuerwehreinsatz im Life Science Center in der Schelztorstraße. Foto: /SDMG / Kohls

Für den Feuerwehreinsatz in der Esslinger Weststadt hat höchstwahrscheinlich ein defekter Gefrierschrank gesorgt.















Als das Life Science Center in der Schelztorstraße vor gut 20 Jahren in Betrieb ging, wollte die Stadt jungen Firmen aus der Biotechnologie-Branche mit günstigen Konditionen auf die Sprünge helfen. Seit vier Jahren will sie das Gebäude verkaufen. Doch am Mittwoch hat gegen 16.18 Uhr die Brandmeldeanlage in dem mehrstöckigen Gebäudekomplex Alarm geschlagen, in dem vier Unternehmen mit ihren Forschungslaboren untergebracht sind.