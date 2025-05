Feuerwehreinsatz in Esslingen: Rauchmelder schreckt Hotelgäste auf

1 Die Feuerwehr rückte an, musste aber nicht eingreifen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Weil ein Gast in seinem Zimmer Essen kochte, rückte am Dienstag die Feuerwehr zu einem Hotel in Esslingen aus. Zu einem Brand war es aber nicht gekommen.











Ein versehentlich ausgelöster Rauchmelder hat am späten Dienstagabend einen größeren Einsatz in einem Hotel in der Plochinger Straße in Esslingen-Zell ausgelöst. Passanten bemerkten den Alarm laut Polizei gegen 23.30 Uhr und verständigten die Feuerwehr und die Polizei.

Ein Hotelgast hatte in seinem Zimmer Essen zubereitet und damit offenbar versehentlich die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 22 Kräften an. Nach kurzer Kontrolle konnte Entwarnung gegeben werden.