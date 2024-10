Feuerwehreinsatz in Esslingen: Rauchmelder in Bäckerei ausgelöst

Rauchmelder in Bäckerei ausgelöst

Feuerwehreinsatz in Esslingen

1 Die Feuerwehr rückte mit 25 Kräften aus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Anwohner in der Urbanstraße in Esslingen haben am frühen Sonntagmorgen den Rauchmelder einer Bäckerei gehört und die Feuerwehr gerufen.











In der Urbanstraße in Esslingen hat am frühen Sonntagmorgen der Rauchmelder einer Bäckerei für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Anwohner den Alarm gegen 5.40 Uhr gehört und daraufhin den Notruf gewählt.

Die alarmierte Feuerwehr bemerkte in einer Bäckereifiliale vor Ort Rauch. Zu einem Brand war es aber nicht gekommen, weshalb die Einsatzkräfte schnell entwarnen konnten. Den ersten Erkenntnissen nach war eine Backware in einem vorheizenden Ofen gelegen und hatte den Rauch verursacht. Die Feuerwehr lüftete die Filiale im Anschluss, Schaden war nicht entstanden.