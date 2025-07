Feuerwehreinsatz in Esslingen: Rauch aus Hotelküche sorgt für Alarm

1 Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Angebranntes Essen in einer Hotelküche in Esslingen hat am Dienstag einen Feuerwehreinsatz verursacht. Alle Hotelgäste waren vorsorglich ins Freie gebracht worden.











In einem Hotel in der Otto-Bayer-Straße in Oberesslingen hat am Dienstagmorgen angebranntes Essen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 6 Uhr hat nach Angaben der Polizei die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen, worauf Feuerwehr und Polizei ausrückten.

Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort stellte aber kein offenes Feuer fest. Die Polizei berichtet von einem Alarm im Frühstücksraum, der durch angebranntes, rauchendes Essen ausgelöst worden war.

Vorsorglich hatten alle Hotelgäste das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden.