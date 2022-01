1 Aufgrund der Brandschäden sowie des Rauchgasniederschlags ist die Wohnung bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Aus noch unbekannter Ursache fing eine Küche in einem Wohnhaus in Esslingen-Mettingen am Donnerstagnachmittag Feuer. Hierbei erlitte eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung.















Esslingen-Mettingen - In einer Wohnung eines Wohnhauses in der Schenkenbergstraße in Esslingen-Mettingen ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, aus noch unbekannter Ursache zu einem Küchenbrand gekommen. Der Bewohner erlitt hierbei laut Polizei nach aktuellem Erkenntnisstand eine leichte Rauchgasvergiftung, weshalb er zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund der Brandschäden sowie des Rauchgasniederschlags ist die Wohnung bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.