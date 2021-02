Feuerwehr rückt zu Brand in einer Garage aus

Feuerwehreinsatz in Esslingen-Krummenacker

5 Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen. Foto: SDMG / Kohls

Am Dienstagnachmittag hat es in einer Garage in Esslingen gebrannt. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt Auslöser für den Brand war. Verletz wurde niemand.

Esslingen - Die Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag um kurz nach 15 Uhr zu einem Einsatz in die Betzgerstraße in Esslingen-Krummenacker gerufen. Grund für den Einsatz war Rauch, der aus einer Garage aufstieg, berichtet ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Technischer Defekt löst Brand in Garage aus

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt eines Batterieladegeräts ausgelöst wurde. Den Brand konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Atemschutz mit einem Löschrohr vollständig löschen. Zum Schaden kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch keine Einschätzung abgeben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, teilt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen mit.