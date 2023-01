1 Verletzt wurde durch den Brand niemand. Foto: SDMG/ Kohls

Am Sonntagmorgen gerät in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen eine Papiertonne in Brand. Bewohner bemerken das Feuer und verständigen die Feuerwehr. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.















Am Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Flanderstrasse in Esslingen Brandgeruch im Gebäude bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte, wenige Minuten später, konnte sofort Rauchgeruch im Kellerbereich und Rauch im Treppenhauses festgestellt werden. Im Müllraum war laut Angaben der Esslinger Feuerwehr eine Papiertonne in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten alle in ihren Wohnungen bleiben, Verletzte gab es keine. Es entstand geringer Sachschaden in dem betroffenen Müllraum wegen leichter Verrußung.

Die Brandursachenermittlung wird durch das Polizeipräsidium Reutlingen durchgeführt. Es waren die Hauptamtliche Abteilung sowie die freiwilligen Einsatzabteilungen Wäldenbronn und Hegensberg-Liebersbronn der Feuerwehr Esslingen mit etwa 30 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen im Einsatz. Weiterhin waren der Rettungsdienst sowie die Polizei Esslingen vor Ort.