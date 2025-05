Feuerwehreinsatz in Esslingen: Handy brennt im Bus der Linie 105

1 Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus behandelt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Klaus W. Schmidt

In Esslingen hat ein Handy am Dienstagnachmittag in einem Bus für Aufregung gesorgt, weil es gegen 14.40 Uhr plötzlich Feuer fing. Der Besitzer wurde leicht verletzt.











Ein Handy ist am Dienstagnachmittag in einem Linienbus in Esslingen in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 14.30 Uhr an der Haltestelle Klinikum im Hölderlinweg. Das Mobiltelefon eines 33 Jahre alten Mannes fing aus ungeklärter Ursache Feuer.

Der Mann zog sich demnach leichte Verletzungen an der Hand zu. Er wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Im Inneren des Fahrzeugs entstand durch das brennende Gerät ein etwa 20 Zentimeter großer Brandfleck, nachdem das Handy zu Boden gefallen war.

Die Fahrgäste reagierten schnell und verließen das Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Der Linienbus wurde durch ein Ersatzfahrzeug ersetzt. Weitere Personen wurden laut ersten Erkenntnissen nicht verletzt.