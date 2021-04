1 Der Vater des Jungen konnte den Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr größtenteils löschen. Foto:

Esslingen - Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand in einem Kinderzimmer im Braungartweg in Esslingen ausgerückt. Laut Polizeiangaben hatte ein fünfjähriges Kind versehentlich seine Bettdecke über eine eingeschaltete Lampe an seinem Bett gelegt. Durch die entstandene Hitze fing die Decke an zu brennen. Der Vater des Jungen konnte den Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr größtenteils löschen.

Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Nachdem die Wohnung von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten alle Bewohner wieder zurück ins Haus. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300 Euro.