Feuerwehreinsatz in Esslingen

1 Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden als Ursache für die Rauchentwicklung verkohltes Essen vor (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein vergessenes Essen löst in der Nacht zum Donnerstag einen großen Feuerwehreinsatz aus. Verletzt wurde niemand.

Esslingen - Esslingen - Angebranntes Essen hat in der Nacht zum Donnerstag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Laut Polizeibericht hatten gegen 2:10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hedelfinger Straße mehrere Rauchmelder Alarm geschlagen.

Die Feuerwehr, die daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften angerückt war, verschaffte sich Zutritt zu der entsprechenden Wohnung. Dort entdeckten die Einsatzkräfte das auf dem eingeschalteten Herd verkohlte Essen, das zu der starken Rauchentwicklung geführt hatte. Der Bewohner war zuvor eingeschlafen und hatte das Essen auf dem Herd vergessen. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei war kein weiterer Schaden entstanden.