Esslinger Vesperkirche Essenstüten mit Mutmachimpuls

Am Sonntag beginnt die 13. Esslinger Vesperkirche – wie im Vorjahr pandemiebedingt ausschließlich in der To-go-Variante. Bis 27. März werden am Gemeindehaus am Blarerplatz jeden Tag 100 warme Mahlzeiten an bedürftige Menschen ausgegeben.