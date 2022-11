Betrug in Schlaitdorf Schockanrufer erbeutet tausende Euro

Eine Frau in Schlaitdorf (Kreis Esslingen) wird von Telefonbetrügern angerufen. Ihr Sohn habe in einem Unfall das Ungeborene einer Schwangeren getötet und sie müsse als Mutter nun Kaution zahlen. Was rät die Polizei in so einem Fall?