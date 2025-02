Feuerwehreinsatz in Esslingen: Brand in Mehrfamilienhaus – Ursache unklar

Brand in Mehrfamilienhaus – Ursache unklar

Feuerwehreinsatz in Esslingen

1 Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Am Montagnachmittag gerät ein Esslinger Mehrfamilienhaus in Brand. Was bislang bekannt ist.











Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in die Dresdener Straße in Esslingen ausgerückt.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Anwohner und Zeugen ab 16 Uhr eine Rauchentwicklung aus einer dortigen Wohnung. Das Haus wurde daraufhin von den Einsatzkräften geräumt.

Laut Angaben der Polizei löschte die Feuerwehr in der betroffenen Wohnung den Brand, der aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen war. Sowohl die in der Wohnung lebende Frau als auch die anderen Hausbewohner blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Schadenshöhe und Brandursache noch unklar

Wie die Polizei mitteilte, wurden drei von ihnen vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Die Höhe des bislang entstandenen Schadens ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.