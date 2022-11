Autos in der Innenstadt Esslingen erhöht die Parkgebühren kräftig

In der Esslinger Innenstadt kostet es künftig drei Euro, das Auto für eine Stunde abzustellen. Im Gemeinderat war die Entscheidung heftig umstritten. In anderen Städten in der Region parkt man teils deutlich günstiger. Und vielerorts soll das auch so bleiben.