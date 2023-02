Brände in der Zeppelinstraße

Feuerwehreinsatz in Esslingen

1 Unter anderem soll der Mann eine Mülltonne, eine Matratze und Kartons angezündet haben. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Am Donnerstagmorgen hat es in der Zeppelinstraße in Esslingen mehrmals gebrannt. Verantwortlich dafür soll ein 34 Jahre alter Mann sein.















Link kopiert

Ein 34-jähriger Mann soll am Donnerstagmorgen mehrere Brände in der Zeppelinstraße in Esslingen verursacht haben. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung wird laut Polizei gegen ihn ermittelt.

Der Verdächtige soll gegen 7.40 Uhr auf dem Freigelände einer Firma eine Mülltonne, eine Matratze und diverse Kartonagen angezündet haben. Aufmerksame Zeugen verständigten Polizei und Feuerwehr, die die Flammen löschte. Hinter einem Lagergebäude wurden Spuren eines bereits erloschenen Brandes entdeckt, durch den eine Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.