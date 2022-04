Feuerwehreinsatz in Esslingen

1 Gegen die Bewohnerin wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Esslinger Schelztorstraße gerufen. Eine Frau hatte Flammen auf ihrem Balkon bemerkt.















Zu einem Balkonbrand im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Esslinger Schelztorstraße (Kreis Esslingen) sind am Mittwochnachmittag die Rettungskräfte ausgerückt. Eine Frau befand sich laut Polizei gegen 15.30 Uhr in ihrer Wohnung, als ein Rauchmelder anschlug und sie Flammen auf dem Balkon bemerkte. Noch vor dem Eintreffen der durch Zeugen verständigten Feuerwehr konnte die Frau den Brand selbst löschen.

Einer ersten Schätzung nach war ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen nach könnte eine Kerze den Brand ausgelöst haben. Gegen die Bewohnerin wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.