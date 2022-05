Körperverletzung in Nürtingen Frau von Gruppe zusammengeschlagen

Acht Personen verprügelten laut Polizeiangaben Sonntagabend eine 18-Jährige am ZOB in Nürtingen (Kreis Esslingen) so stark, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen zwei Tatverdächtige wurde bislang Anzeige erstattet.