1 Am Samstagmorgen bemerkten Bauarbeiter den Schwelbrand. Foto: picture alliance / Britta Peders/Britta Pedersen

Der Brand ist laut Polizeiangaben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) ausgebrochen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.















Zu einem Schaden in noch unbekannter Höhe ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einem Schwelbrand in der Hausfassade in Dettingen unter Teck gekommen. Zuvor wurden am Freitagabend Verschweißarbeiten an einer Bitumenfolie an der Terrasse zwischen den beiden betroffenen Mehrfamilienhäusern in der Limburgstraße durchgeführt. Bei den Arbeiten soll nach derzeitigem Kenntnisstand Dämmmaterial des Gebäudes in Brand geraten sein. Die Bauarbeiter bemerkten den entstandenen Schwelbrand laut Polizeiangaben am Samstagmorgen und versuchten diesen zu löschen.

Polizeirevier Kirchheim/Teck ermittelt

Nachdem dies nicht gelang, wurden die Feuerwehren Dettingen unter Teck und Owen alarmiert, die mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften anrückten um den Brand zu löschten. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.