Feuerwehreinsatz in der Stadtmitte: Rauchsäule über Kornwestheim: Feuer bricht in Tiefgarage aus

1 Aufregung in der Kornwestheimer Stadtmitte: In einer Tiefgarage hat es gebrannt. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

In einer Tiefgarage am Bahnhofsplatz in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) brennt ein Auto. Die Feuerwehr muss ausrücken. Der Einsatzort wird weiträumig abgesperrt.











Ein Feuer in einer öffentlichen Tiefgarage in der Stadtmitte von Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hat am Samstagnachmittag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Aus noch unbekannten Gründen war ein dort geparktes Auto in Brand geraten.

Das Feuer brach in einer Tiefgarage am Bahnhofsplatz aus, die vorwiegend von Kunden des dortigen Edeka-Marktes genutzt wird. Wie die Polizei mitteilt, ging der Notruf gegen 15.50 Uhr ein.

Dichte Rauchsäule über Kornwestheim zu sehen

Weil sich zu diesem Zeitpunkt mehrere weitere Fahrzeuge in der Garage befanden, war ein rasches Eingreifen notwendig. Eine dichte Rauchsäule war nach Aussage von Zeugen weithin sichtbar. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr Kornwestheim wurden auch Löschgruppen umliegender Kommunen wie Ludwigsburg und Remseck angefordert, um das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Die Einsatzkräfte rücken mit einigen Fahrzeugen an. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Durch die Lage sei eine größere Gefährdung entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Verletzte gebe es glücklicherweise nicht zu beklagen, sagte der Sprecher. Zu möglichen Schäden konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

Noch unklar ist, was das Feuer ausgelöst hat. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Derzeit sei die Brandstelle aber noch nicht betretbar, heißt es seitens der Polizei.