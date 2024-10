Feuerwehreinsatz in der Pliensauvorstadt: Lampe löst Brand in Esslinger Seniorenzentrum aus

1 Der Rettungsdienst brachte die Senioren in eine Klinik. Foto: Imago//Christoph Hardt

Bei einem Brand in einem Seniorenzentrum in Esslingen wurde am Donnerstag eine 88-jährige Bewohnerin leicht verletzt. Sie kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.











Link kopiert

Leicht verletzt wurde eine Seniorin in den frühen Morgenstunden des Donnerstags bei einem Brand in einem Pflegeheim in der Esslinger Pliensauvorstadt. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Rauchmelder löst Alarm aus

Wie die Polizei berichtet, war gegen 4.15 Uhr im Zimmer der Frau eine Nachttischlampe auf die Bettdecke der 88-Jährigen gefallen und hatte diese in Brand gesteckt. Die Rauchmeldewarnanlage löste Alarm aus. Die Feuerwehr Esslingen rückte daraufhin mit einem Großaufgebot in die Weilstraße aus. Kräfte der Abteilungen aus Berkheim, Sirnau, Zell und Sulzgries waren nach Angaben der Feuerwehr zusätzlich an dem Einsatz beteiligt. Angaben zum entstandenen Schaden wurden nicht gemacht.