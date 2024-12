Feuerwehreinsatz in Denkendorf: Stichflamme während des Betankens – Mann bei Brand verletzt

Feuerwehreinsatz in Denkendorf

1 Die Feuerwehr kümmerte sich um den zerstörten Generator. (Symbolfoto) Foto: Imago/Ralph Peters/Ralph Peters

In Denkendorf (Kreis Esslingen) wurde am Mittwoch ein Mann bei einem Brand verletzt. Er war gerade dabei, einen Generator in einem Sprinter zu betanken, als es zu einer Stichflamme kam.











Link kopiert

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ist in einem Sprinter in Denkendorf (Kreis Esslingen) ein Brand ausgebrochen. Beim Betanken eines Generators entstand aus unklaren Gründen eine Stichflamme, die einen Mann verletzte.

Den Angaben der Polizei zufolge befand sich der Generator in einem Transporter. Wegen der Stichflamme ließ der Mann den Benzinkanister offenbar fallen, wodurch sich auch dieser entzündete.

Ein aufmerksamer Zeuge eilte mit zwei Feuerlöschern zu Hilfe und konnte den Brand bekämpfen. Die Feuerwehr baute schließlich den defekten Generator aus. Die Höhe des Schadens konnte von der Polizei noch nicht beziffert werden. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht und dort ambulant behandelt.