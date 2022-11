1 Angebranntes Essen sorgte für starke Rauchentwicklung. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Die Feuerwehr Böblingen muss am Montagmittag zu einer Wohnung in Böblingen ausrücken. Dort hat sich starker Rauch entwickelt, da der Mieter Essen auf dem Herd hat verbrennen lassen.















Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen ist am Montagmittag gegen 12.45 Uhr in Böblingen (Kreis Böblingen) zu einem Einsatz ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, waren vier Einsatzfahrzeuge mit zwölf Wehrleuten wegen eines Rauchmelderalarms in den Holzgerlinger Weg gefahren. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses sein Essen auf dem Herd vergessen hatte. Dadurch hatte sich starker Rauch entwickelt, worauf aufmerksame Nachbarn schnell reagierten. Den Senior, der in der Wohnung wohnt, konnten die Nachbarn antreffen und nach draußen führen. Sie schalteten den Herd aus und lüfteten die von Rauch durchzogenen Wohnung. Offenes Feuer entstand nicht. Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.