6 Eine Person wurde leicht verletzt (Symbolbild). Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Eine Steuerungseinheit eines Heizbrenners hat einen Brand in Berkheim ausgelöst. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Esslingen - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwochnachmittag die Steuerungseinheit der Ölheizung in einem Wohnhaus in der Berkheimer Waldstraße in Brand geraten. Gegen 15.45 Uhr schlug ein im Keller installierter Rauchmelder an, wie die Polizei berichtet. Beim Nachschauen zog sich der Hausbesitzer leichte Verletzungen sowie eine Rauchgasvergiftung zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und zur Beobachtung stationär aufgenommen werden.

Die mit 22 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern. Einer ersten Schätzung nach beträgt der Schaden etwa 10.000 Euro.