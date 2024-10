Feuerwehreinsatz am Neckar in Bad Cannstatt: Elektroschiff des Neckar-Käpt’n in Brand geraten

Elektroschiff des Neckar-Käpt’n in Brand geraten

Feuerwehreinsatz am Neckar in Bad Cannstatt

1 Das Schiff war am Sonntagvormittag in Brand geraten. Foto: privat

Am Sonntagvormittag rückt die Feuerwehr zum Brand eines Schiffes des Neckar-Käpt’n auf dem Neckar aus. Der Brand ist schnell gelöscht. Der Chef des Neckar-Käpt’n meldet sich zu Wort.











Ein Elektroschiff des Neckar-Käpt’n ist am Sonntagvormittag auf dem Neckar in Bad Cannstatt in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Brandursache waren offenbar überhitzte Akkus.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.20 Uhr alarmiert. Feuerwehr und Polizei rückten an den Neckar an. Die Feuerwehrleute hatten den Brand gegen 11.40 Uhr gelöscht. Der Brand hatte sich laut Feuerwehr auf einen kleinen Teil an Deck des Schiffes beschränkt und konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die brennende Electra auf den Neckar Foto: privat

Bei dem Schiff handelt es sich laut Jens Caspar, Chef des Neckar-Käpt’n, um das Elektroschiff „Electra“, das sich derzeit nicht im Dienst befindet. Demzufolge waren auch keine Passagiere an Bord.

Die Akkus des Schiffes waren in Band geraten. Foto: privat

Die Akkus seien Caspar zufolge beim Aufladen überhitzt und in Brand geraten, dabei sei kein größerer Schaden entstanden, lediglich ein paar Sitzbänke seien verkohlt. „Glücklicherweise sind unsere Schiffe mit nicht brennbarem Material ausgestattet“, erklärt der Chef des Neckar-Käpt’n – dies habe einen weitaus größeren Schaden verhindert. So schätzt Caspar den Schaden auf rund 1000 Euro. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt und hat ihre Ermittlungen aufgenommen.