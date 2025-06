Feuerwehreinsatz in Backnang: Großbrand bei Recyclingfirma – Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Feuerwehreinsatz in Backnang

1 Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz in Backnang ausgerückt. Foto: Phillip Weingand

Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen bei einem Großeinsatz in Backnang, um den Brand einer Lagerhalle zu bekämpfen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.











Mit mehr als 150 Einsatzkräften bekämpft die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen einen Großbrand in einem müllverarbeitenden Betrieb in Backnang (Rems-Murr-Kreis).

Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, Anwohner sollten wegen „deutlicher Rauch- und Geruchsbelästigung“ aber weiterhin Türen und Fenster geschlossen halten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Backnang unserer Redaktion am Morgen.

Die Feuerwehr sei (Stand: 8 Uhr) weiterhin mit Löscharbeiten beschäftigt. „Das wird auch noch einige Zeit andauern“, so der Sprecher weiter. Über Backnang sei am Morgen eine „deutlich sichtbare Rauchwolke“ zu sehen.

Brand in Backnang: Keine Verletzten laut Polizei

Auch um 8 Uhr läuft der Einsatz noch. Foto: Weingand

Laut Polizei kam es auf dem Firmengelände gegen 1.45 Uhr zu einem Brand. Das Feuer griff demnach auf das Firmengebäude über. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern können. Verletzt wurde niemand, so die Polizei.

Verkehrsteilnehmer müssten im dortigen Bereich mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Brand in Backnang: App „Nina“ warnt Bevölkerung

Wegen der starken Rauchentwicklung sendete die Feuerwehr eine Mitteilung an die Bevölkerung über die Warnapp „Nina“. Menschen im Umkreis von 500 Metern um den Brandort wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.