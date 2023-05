1 Die Feuerwehr war vor Ort, musste aber nicht löschen. Foto: KS-Images.de//Karsten Schmalz

Eine Frau hatte Speiseöl erhitzt. Beim Versuch dieses mit Wasser abzulöschen kam es zu einer Verpuffung.















Link kopiert

Eine 29-Jährige aus Asperg ist am Dienstagmittag durch eine Verpuffung verletzt worden. Wie sich vor Ort zeigte, hatte die Frau in einem Kochtopf Speiseöl stark erhitzt und versucht dieses mit Wasser abzulöschen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr rückte gegen 12.10 Uhr ebenfalls in die Augustenstraße aus, allerdings waren keine Löschmaßnahmen notwendig. Da sich aber Ruß an der Küchendecke absetzte, entstand dennoch ein Schaden von rund 1000 Euro.