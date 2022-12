Verdacht auf Brandstiftung – Strohballen in Flammen

1 Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Aus bislang unbekannter Ursache geraten am Sonntagnachmittag auf einem Feldweg im Aichtaler Stadtteil Aich (Kreis Esslingen) mehrere Strohballen in Brand. Die Polizei ermittelt.















Wie die Polizei mitteilt, fingen die Strohballen aus bislang unbekannter Ursache zwischen 17 Uhr und 17.20 Uhr Feuer. Die Feuerwehr Aichtal rückte mit acht Fahrzeugen an und konnte die Flammen rasch löschen. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.