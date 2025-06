Feuerwehreinsatz: Brand in Schorndorf – Feuerwehr evakuiert mehrere Häuser

1 Die Feuerwehr muss am Dienstagmorgen in der Schorndorfer Innenstadt anrücken. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Wohnhaus in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schorndorf brennt am Dienstagmorgen. Die Feuerwehr rückt aus und evakuiert Häuser – zwei Personen benötigen ärztliche Behandlung.











Feuer in der Schorndorfer Stadtmitte: Am frühen Dienstagmorgen, nach 3 Uhr, wurde ein brennendes Wohnhaus in der Gottlieb-Daimler-Straße gemeldet, teilt die Polizei mit. Der Brand war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits so weit fortgeschritten, dass neben dem betroffenen Gebäude auch drei angrenzende Wohnhäuser evakuiert werden mussten.

Die Einsatzkräfte brachten alle Anwohner in Sicherheit. Zwei Personen werden derzeit medizinisch untersucht – über mögliche Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens konnten Polizei und Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.