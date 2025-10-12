Feuerwehreinsatz: Spielzeug entzündet sich – Brand im DHL-Frachtzentrum Köngen

1 Grund für das Feuer im Paketzentrum war wohl ein technischer Defekt. Foto: Horst Rudel

Die Feuerwehr musste am Samstag zu einem Brand im DHL-Frachtzentrum in Köngen ausrücken. Ein Akku in einem Spielzeug hatte sich entzündet.











Durch einen Akkubrand, wie die Polizei mitteilt, ist es Samstagabend zu einem Kleinbrand im DHL-Postfachzentrum in Köngen gekommen.

Gegen 19 Uhr sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei ins Industriegebiet nahe der Robert-Bosch-Straße ausgerückt. Laut dem zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen habe ein Paket mit einem elektronischen Spielzeug erst angefangen zu rauchen, dann zu brennen. Grund sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden am Spielzeug wird von der Polizei auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Köngen war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.