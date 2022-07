4 Eine Böschung an der A8 bei Kirchheim/Teck brannte am Montagabend. Foto: S/DMG / Kaczor

Eine Böschung an der A8 zwischen den Anschlussstellen Aichelberg und Kirchheim Teck Ost (Kreis Esslingen) hat am Montagabend gebrannt. Der rechte Fahrstreifen war kurzzeitig gesperrt.















Link kopiert

Die Feuerwehr ist am Montagabend wegen eines Böschungsbrandes an der A8 zwischen den Anschlussstellen Aichelberg und Kirchheim Teck Ost ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen das Feuer an der Autobahn in Richtung Stuttgart kurz nach 17.45 Uhr gemeldet.

Brandursache unbekannt

Nach den Angaben brannte auf einer Länge von etwa 15 Meter Gras an einer Böschung. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Warum das Feuer ausbrach ist nicht bekannt.