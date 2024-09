Feuerwehreinsatz bei Dettingen: Dampflok sprüht Funken: B 465 muss wegen Wiesenbrand gesperrt werden

1 Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Rolf Poss

Am Sonntag brannte bei Dettingen (Kreis Esslingen) eine Wiese. Für die Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die B 465 eine halbe Stunde gesperrt werden.











Zwischen der Eisenbahnstraße und der B 465 in Dettingen (Kreis Esslingen) kam es am Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz. Vermutlich hatte sich beim Vorbeifahren einer Dampflok durch Funkenflug an mehreren Stellen ein kleinerer Wiesenbrand entwickelt, teilt eine Sprecherin der Polizei mit.

Wie sie auf Nachfrage bestätigt, handelte es sich bei der Dampflok um die Zugmaschine des Zuges, der wegen des 125-jährigen Bestehens der Teckbahn am Sonntag zwischen Kirchheim und Oberlenningen unterwegs war.

Zeugen hatte kurz nach 16.30 Uhr den Notruf gewählt, als das Feuer aufgefallen war. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen, während des Einsatzes musste die B 465 aber bis etwa 17.10 Uhr gesperrt werden.