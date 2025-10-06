Feuerwehreinsatz auf der A8: Wohnmobil geht auf der A 8 bei Wendlingen in Flammen auf

1 Die Feuerwehr Wendlingen wurde zu einem Einsatz auf der A 8 gerufen. Foto: Marijan Murat

Während der Fahrt auf der A8 Richtung München bemerkt die Fahrerin Rauch aus dem Motorraum. Sie steigt auf Höhe von Wendlingen aus – und kurz darauf brennt ihr Wohnmobil.











Die Feuerwehr Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München ausgerückt. Gegen 16.30 Uhr wurden die Retter gerufen, weil bei Kilometer 179,5 ein Wohnmobil in Vollbrand stand. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Den Schaden an dem total beschädigten Fahrzeug schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen berichtet, hatte die 50-jährige Fahrerin bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum des Fiat drang. Deshalb hielt sie auf dem Standstreifen der Autobahn an. Schon kurz nachdem sie aus dem 3,5-Tonner ausgestiegen war, fing der Motorraum an zu brennen. Die Flammen griffen rasch auf das Gefährt über.

Fahrbahn durch Hitzeeinwirkung beschädigt

Die alarmierten Feuerwehrmänner konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Den Angaben zufolge musste während der Löscharbeiten die Fahrbahn Richtung München kurzzeitig aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, da in dem Wohnmobil zwei Gasflaschen gelagert waren. Es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen.

Durch die große Hitzeeinwirkung wurde die Fahrbahnfläche in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Um 20 Uhr war der Einsatz beendet und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen. Zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht.