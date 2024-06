Feuerwehreinsatz auf den Fildern: Brand in Wohnhaus in Neuhausen

Brand in Wohnhaus in Neuhausen

6 Am Dienstag hat es in einem Wohngebäude in Neuhausen gebrannt. Foto: Kevin Lermer/7aktuell.de

Hoher Schaden ist in einem Wohngebäude auf den Fildern entstanden. Ein Brand in Neuhausen (Kreis Esslingen) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr gefordert. 61 Kräfte waren vor Ort, um der Flammen in dem 15-Parteien-Haus Herr zu werden.











Link kopiert

Großeinsatz in einem Wohngebiet in Neuhausen: Ein Brand im Dachgeschoss hat am Dienstag die Rettungskräfte gefordert. Er hat großen Schaden angerichtet, die betroffene Wohnung ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar.

Gegen 12.15 Uhr waren bei Feuerwehr und Polizei zahlreiche Notrufe eingegangen, weil weithin sichtbarer, starker Rauch aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Straße Ziegelei aufstieg. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später habe die Wohnung in Vollbrand gestanden. Der Feuerwehr sei es gelungen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Ausbreiten auf weitere Wohnungen zu verhindern. Etwa gegen 13.45 Uhr war der Brand dem Bericht zufolge gelöscht, man habe jedoch Teile des Daches wegen der dort entstandenen Hitze öffnen müssen. Die Feuerwehr war mit 61 Kräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Auch Drohnen wurden eingesetzt, ebenso Drehleitern und der Gerätewagen Atemschutz.

Bewohner blieben unverletzt

Alle Bewohner des 15-Parteien-Hauses konnten laut Polizei das Gebäude unverletzt verlassen. In der betroffenen Wohnung sei ersten Erkenntnissen nach zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand anwesend gewesen. Sie sei bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Schaden belaufe sich einer ersten Schätzung nach auf mehrere 100 000 Euro. Über die Brandursache macht die Polizei noch keine Angaben. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort sowie die Polizei mit drei Streifen. Die Ortsdurchfahrt von Neuhausen habe während des Einsatzes gesperrt werden müssen.