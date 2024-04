Feuerwehreinsatz: 20.000 Euro Schaden durch Fettbrand in Esslingen

1 Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Montagabend musste die Feuerwehr in Esslingen in die Heilbronner Straße ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus hatte sich Fett entzündet. Eine Frau wurde verletzt und in eine Klinik gebracht.











Link kopiert

Am Montagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen gebrannt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin bemerkten Zeugen in der Heilbronner Straße gegen 20.30 Uhr Rauch aus einer Wohnung.

Sie alarmierten daraufhin die Rettungskräfte, die vor Ort feststellten, dass im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses beim Zubereiten von Essen Fett Feuer gefangen hatte. Die Bewohnerin hatte selbst versucht, den Brand zu löschen und sich dabei offenbar verletzt, zudem bestand bei ihr der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich schnell löschen, die Wohnung lüften und die Frau ins Freie bringen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.