Feuerwehr und DLRG in Urbach im Einsatz: Personen samt Schlauchboot aus der reißenden Rems gerettet

Feuerwehr und DLRG in Urbach im Einsatz

4 Die Feuerwehr konnte die beiden Personen retten. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Wegen der starken Strömung können zwei Personen in einem Schlauchboot in Urbach das rettende Ufer der Rems nicht erreichen. Einer der beiden setzt einen Notruf ab, Feuerwehr und DLRG rücken an.











Link kopiert

Die Feuerwehr und die DLRG sind am Freitagabend zu einem Einsatz an die Rems in Urbach (Rems-Murr-Kreis) ausgerückt, um zwei Personen zu retten, die mit ihrem Schlauchboot nicht mehr selbstständig das rettende Ufer des Flusses erreichen konnten.

Wie ein Polizeisprecher berichtet, waren die beiden Personen gegen 18.30 Uhr mit dem Schlauchboot auf der Rems unterwegs. Wegen des Starkregens hatte sich eine starke Strömung gebildet, sodass es den beiden nicht mehr möglich war, mit dem Boot ans Ufer der Rems zu gelangen. Einer der beiden konnte die Polizei alarmieren, die ihrerseits die Feuerwehr benachrichtigte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG rückten an und konnten die Personen samt Schlauchboot aus der Rems retten. Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt.