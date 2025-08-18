Feuerwehr rückt in Esslingen aus: Das ES am Wochenende kurzzeitig geräumt

1 Wegen eines Feueralarms wurde das „ES“ in Esslingen am Samstag geräumt. (Archivbild) Foto: Imago/Horst Rudel

Am Samstagnachmittag musste das Einkaufszentrum ES in Esslingen wegen eines Alarms geräumt werden. Was ist passiert?











Link kopiert

Das Einkaufszentrum „Das ES“ am Esslinger Bahnhof musste am Samstagnachmittag kurzfristig geräumt werden. Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage sagte, löste gegen 14.40 Uhr ein Feueralarm aus.

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 22 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen aus. Unterdessen wurde das Zentrum geräumt, die Besucherinnen und Besucher mussten das ES kurzfristig verlassen. Die Feuerwehr konnte dann aber rasch Entwarnung geben: Offenbar hatte ein technischer Defekt den Brandalarm fälschlicherweise ausgelöst.

Wie genau es dazu kam, war am Montag noch unklar, auch wie lange das Zentrum zwischenzeitlich geräumt blieb, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen. „Üblicherweise dauern solche Einsätze aber nicht allzu lange“, sagt er.