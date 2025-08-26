Feuerwehr rückt aus: Mülltonnen brennen in Esslingen – mehrere tausend Euro Schaden

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

In Esslingen haben laute Knallgeräusche in der Nacht zum Dienstag Anwohner alarmiert. Zudem hatten die Zeugen brennende Mülltonnen bemerkt. Die Polizei hat eine Vermutung zur Ursache.











In der Nacht zum Dienstag haben in Esslingen mehrere Mülltonnen gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte Anwohner des Goerdelerwegs im Stadtteil St. Bernhardt kurz nach Mitternacht laute Knallgeräuche gehört und daraufhin mehrere brennen Mülltonnen in einem Unterstand bemerkt.

Die Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte und außerdem verhinderte, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 3000 Euro.

Als Ursache des Feuers kommt nach Angaben der Polizei infrage, dass ein technisches Gerät verbotenerweise in den Tonnen entsorgt worden war. Hinweise auf Brandstiftung gibt es demnach bislang nicht.