Feuerwehr rückt aus: Küchenbrand in Wendlinger Restaurant

1 Die Feuerwehr löschte die Flammen vollends. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Am Mittwochnachmittag ist in der Küche eines Restaurants in Wendlingen (Kreis Esslingen) ein Feuer ausgebrochen. Mitarbeiter einer benachbarten Firma konnten den Brand eindämmen.











﻿ In einem Restaurant in der Bahnhofstraße in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Laut Polizei sind gegen 14.20 Uhr Küchengeräte während des Betriebs in Brand geraten.

Die Flammen griffen dann rasch auf die Lüftungsanlage über. Mitarbeiter einer benachbarten Firma haben sofort eingegriffen und das Feuer schon vor Eintreffen der Feuerwehr weitgehend gelöscht. Der Rettungsdienst betreute Gäste und Personal, die ersten Erkenntnissen nach unverletzt blieben. Eine Frau kam jedoch vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte die Lüftung vollständig ab. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 20.000 Euro.