Feuerwehr Marbach: Winterzauber für den guten Zweck

Die Feuerwehr Marbach lädt am Samstag zu einem Benefizevent ein. Der Erlös geht an die Familie der verstorbenen Feuerwehrkameradin.











Der plötzliche Tod einer Marbacher Feuerwehrfrau im August hat ihre Kameraden tief schockiert. Die 28-Jährige wurde von ihren Mannschaftskollegen tot im Keller eines Mehrfamilienhauses gefunden, in dem sie mit ihrem Mann und ihrer zweijährigen Tochter lebte. Noch am selben Tag wurde der Ehemann verhaftet, die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn, den Brand gelegt und seine Frau getötet zu haben. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach veranstaltet am Samstag, 16. Dezember mit ihrem Winterzauber an der Feuerwache ein Benefizevent. Abteilungskommandant Mario Pflanz spricht über die Hintergründe.

Wie ist die Idee entstanden, den Winterzauber der Tochter der verstorbenen Kameradin zu widmen?

Sie war ja Jugendwartin, daher hat sich die Jugendfeuerwehr überlegt, wie wir der Familie etwas Gutes tun können. So entstand die Idee, den Winterzauber zu veranstalten.

Es ist also der erste Winterzauber bei der Feuerwehr Marbach?

Genau. Die Hütten vom Weihnachtsmarkt werden im Hof aufgestellt. Die Jugendfeuerwehr verkauft Waffeln und die Einsatzabteilungen unterstützen mit selbst gemachter Kartoffelsuppe, Pommes und Würsten. Es wird auch einen kleinen Stand mit selbst gebastelten Dingen geben. Zudem bieten wir Führungen durch die Feuerwache an. Wir erklären den Leuten, was vom Alarm bis zum Ausrücken passiert und zeigen die Fahrzeuge und die Technik. Der Erlös von allem geht an die Tochter der verstorbenen Kameradin.

Ihr Tod Anfang August hat die Marbacher Feuerwehrleute tief bewegt. Wie geht es ihnen heute?

Den einen oder anderen reißt das schon emotional immer wieder rein. Die Erinnerungen sind immer wieder da. Aber wir schauen nach vorn und wollen die Familie so gut es geht unterstützen. Der Zusammenhalt bei der Feuerwehr ist groß.

Laut Staatsanwaltschaft sind die Ermittlungen abgeschlossen. Weitere Details wurden noch nicht bekannt gegeben. Hoffen Sie auf einen baldigen Prozessbeginn?

Das wäre für alle wichtig, um mit dem Thema abschließen zu können. Aber da stecken wir nicht drin.

Der Winterzauber der Marbacher Feuerwehr auf dem Hof der Feuerwache geht am Samstag, 16. Dezember, von 15 bis 22 Uhr.