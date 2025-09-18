Feuerwehr lässt es krachen: Ballermannstar Mickie Krause soll in Hochdorf einheizen

1 Die Freiwillige Feuerwehr Hochdorf feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Die Auftaktparty mit Mickie Krause ist ausverkauft. Foto: Corinna Meinke

An diesem Wochenende steigt das Jubiläumsfest der Feuerwehr Hochdorf (Kreis Esslingen). Die Wehr hat Ballermannstar Mickie Krause für eine Wasenopening-Party im Dorf engagiert.











Mickie Krause soll an diesem Freitag, 19. September, den Hochdorfern und seinen Gästen einheizen. Bei der ausverkauften Warm-up-Wasenparty, mit der die Freiwillige Feuerwehr in ihr Jubiläumswochenende zum 150-jährigen Bestehen startet, gilt der für seine anzüglichen Texte bekannte Ballermannstar als der Knüller. Drei Tage lang steht der Ort ganz im Zeichen des Feuerwehrjubiläums.

Los geht es an diesem Freitag um 18 Uhr, wenn das Festzelt öffnet, das wegen seiner Dimension – im Gegensatz zu anderen Festen in Hochdorf – nicht auf dem neu sanierten Festplatz in der Dorfmitte, sondern am östlichen Ortsrand im Gewann Alenwiesen am Lindenweg stattfindet. Die Bewirtung übernimmt übrigens der Musikverein, damit die Wehr selber auch feiern kann, erklärt der stellvertretende Kommandant Michael Single.

Die Warm-up-Wasenparty soll Vorfreude auf den Wasen in Stuttgart-Bad Cannstatt wecken

Um 19 Uhr soll Bürgermeister Gehard Kuttler zum Fassanstich ausholen, und danach wollen die Hochdorfer Partyband Just For Fun und Mickie Krause das Zelt rocken. Schon im vergangenen Jahr hatte der Vorverkauf für diesen Partyabend begonnen, immerhin wollte die Freiwillige Feuerwehr sicher gehen, dass möglichst alle 2300 Eintrittskarten an den Mann und an die Frau gebracht werden – und das hat auch geklappt. Die Hochdorfer Veranstalter verstehen den Abend als Warm-up-Party für das Cannstatter Volksfest, das eine Woche später auf dem Wasen eingeläutet werden wird.

In Hochdorf gibt es nur ganz wenige Parkplätze

Schon im Vorfeld bittet die Feuerwehr die Gäste, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, denn Parkplätze gebe es am Festgelände keine. Wer aufs Auto nicht verzichten will, sollte sein Fahrzeug im Gewerbegebiet Richtung Ebersbach-Roßwälden abstellen, so die Empfehlung.

In das Festzelt in Hochdorf passen 2500 Menschen. Foto: Corinna Meinke

Am Samstag geht es weiter um 10 Uhr mit dem Dorfspiel der Jugendfeuerwehr samt der Siegerehrung um 15.30 Uhr, und ab 18 Uhr steht ein bunter Abend der Vereine mit dem Stuttgarter Sänger und Entertainer Wolfgang Selje und der Rock Cover Band Rumors auf dem Programm.

Nach dem Ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 21. September, um 9.30 Uhr lädt die Blaskapelle Charivari ab 11 Uhr zum Frühschoppen ein, und zeitgleich findet noch ein Feuerwehr-Oldtimer-Treffen statt, bevor um 14 Uhr der große Festumzug beginnt, an dem sich Feuerwehren, Spielmannszüge, Vereine und die Breitwiesenschule beteiligen. Der Umzug führt vom Obeswiesenweg, der Roßwälder Straße, Bach- und Hofackerstraße über den Lindenweg zum Festgelände.

Am Sonntag Straßensperrung in Hochdorf

Während des Umzugs wird es in der Hochdorfer Ortsmitte durch Straßensperrungen zu Behinderungen für den Verkehr kommen.

Geplant sind am Sonntag außerdem der Fahneneinmarsch mit dem Musikverein Notzingen-Wellingen und der Festbetrieb samt einer großen Tombola. Ausklingen soll der Festreigen schließlich ab 18 Uhr mit dem Musikverein Hochdorf. com