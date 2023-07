1 Der Einsatz mit Atemschutzgerät muss regelmäßig geübt werden. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Belastungsübungen unter Atemschutz sind für Feuerwehrleute Pflicht. Die einzige Trainingsstrecke im Kreis Esslingen befindet sich in Kirchheim – sie wird jetzt erneuert.















Einsätze mit Atemschutzausrüstung sind eine besondere körperliche Herausforderung für die Feuerwehrfrauen und -männer. Um fit zu sein für diese Aufgabe, müssen die Einsatzkräfte einmal im Jahr eine Belastungsprüfung absolvieren. So steht es in der „FwDV 7“, der Feuerwehrdienstvorschrift für Atemschutz. Entsprechende Atemschutzübungsanlagen gibt es nach Angaben des Innenministeriums an 50 Standorten in Baden-Württemberg – eine davon in Kirchheim/Teck.