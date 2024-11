Feuerwehr in Weilheim: 100 Liter Heizöl in Kanalisation gelaufen – Befüllvorgang vergessen

1 Die Feuerwehr konnte das Öl abpumpen, bevor es ins Erdreich gelangte. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/David Inderlied

Angestellte vergessen am Mittwoch in Weilheim (Kreis Esslingen), dass ein Ofen mit Heizöl befüllt wird. So läuft das Öl über und 100 Liter laufen in die Kanalisation.











Weil auf dem Gelände eines Betriebes in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) vergessen wurde, dass der Befüllvorgang eines Ofens mit Heizöl noch im Gange war, sind am Mittwoch etwa 100 Liter ausgelaufen. Nach Angaben der Polizei fiel das Unglück einem 28-jährigen Firmenangehörigen gegen 18 Uhr auf.

Als die Feuerwehr daraufhin eintraf, stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Öl den Vorratsbehälter des Ofens vollständig gefüllt hatte und danach etwa 100 Liter über eine Abwasserrinne in die Kanalisation geflossen waren. Der Brennstoff war von dort bereits bis in ein Pumpwerk gelaufen. Dort und in einem Regenüberlaufbecken konnte die Feuerwehr das Öl vollständig abpumpen. Den Informationen der Polizei zufolge gelangte dabei nichts ins Erdreich. Spezialisten der Polizei ermitteln in dem Fall.